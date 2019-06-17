韩日首脑不能错过大阪G20动力. June. 17, 2019 07:51. . 一度陷入僵局的韩日关系出现解冻迹象。据悉，日韩议员联盟议长额贺福志郎14日至15日访问韩国，与李洛渊总理和韩日议员联盟议长姜昌一等人见了面。额贺福志郎14日访问金大中图书馆，就李姬镐女士去世向遗属表达了哀悼。 此前的12日，双方还一致同意，决定于9月18日在东京举行韩日、日韩议员联盟年度联合总会。两国在1972年以来每年轮流举行总会，但今年由于陷于冰冻的两国关系，能否举办一直倍受关注。同一天，韩国国会议长文喜相也就自己在会见日本前首相鸠山由纪夫时的“天皇道歉发言”，向日本国民表示了歉意。 有分析认为，这些动向的背景，是将于本月28日至29日在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会。自去年10月以来，围绕强制征用受害人的赔偿判决、解散慰安妇基金会、巡逻机矛盾等，两国关系出现了“最差”的说法。到了连美国总统特朗普等人也不无担忧地提到的程度。也有人展望称，二十国集团峰会活动中，韩日首脑会谈很可能止步于简式会谈的“拉开”形式。就目前来说，一旦具体到强制征用问题，议员们之间的关系改善动向也会在两国出现很大的温差。 韩国和日本在地缘上最为接近，同时也是共享自由民主主义和市场经济价值观的邻国。对日本来说，举行了二十国集团峰会，与最亲近的国家首脑却没有举行会谈，这种事态在国际社会看来也是令人困惑的事情。作为韩国来说，在涉及朝鲜无核化和应对中国应对等方面，韩美日三方合作依然很重要。中国和美国的霸权竞争日趋尖锐，这种情况下为了开拓国家的命运，韩日间进行合作也非常必要。 两国有必要充分利用二十国集团峰会这一动力，改善两国关系为能够沟通和合作的关系。要寻找突破口，保证文在寅总统和日本首相安倍晋三在二十国集团峰会期间举行像模像样的首脑会谈。两国首脑必须无条件见面，把它当作洗刷过去的不信任、改善关系的契机。只有这样才有未来。未来不是光靠嘴上叫喊就会有的。

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