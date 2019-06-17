听你讲故事的时间. June. 17, 2019 07:51. . 《专栏》听你讲故事的时间 “现在是时候我从孤独中解脱出来了。是时候读别人的脸了。”——郑惠允《床与书》 有些人在夜晚会变得越来越弱。一整天因为思考犯下的错误，因为反复地憎恨某人，因为担心明天的自己而筋疲力尽的这些人。熟悉于思念和落后之情的人们。想把这本书放在那些人的枕边。就像在孤独的夜晚我对我自己做的那样。包围在床铺的舒适气味和感触之中，随便打开这本书的某一页。不管打开哪儿，每次都会遇到。相比我的声音，更想听到的声音。因此怀着这种请求的心情读了下去。“再讲讲吧。今天我心情不怎么好，身体又弱，所以不要听我说话，想听你说话。再讲一些故事吧，直到我睡着为止。”深陷在被子里，用眼睛看书。书会说话。 “以失败告终的爱情故事，无论多长都要听。因为只要是关于悲伤的，都是互相联系的。……独自留下的葛立如何摆脱孤独，如何进入其他人的故事呢？” 这本书是进入许多其他书籍故事里的书。因此，这本书就是固有的自信。不是被自己的悲伤所埋没的自我意识过剩的凌晨，而是迎接不同声音的深沉巨大的凌晨。是不会自己觉得过分漂亮或过分可怜的心灵状态。这本书所讲的话，也给我再讲一次。“现在是时候我从孤独中解脱出来的了。是时候读别人的脸了。”我不会再脆弱。因为我想起来了，除了我的视线看到的我的脸，想要看到听到的东西无穷无尽。用这一记忆的能力摆脱孤独，在读其他人的脸中入睡。

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