香港集会现场响起《为您的进行曲》. June. 17, 2019 07:52. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. “没有留下爱情、名誉和姓名……” 14日（当地时间）晚，在香港市中心的渣打花园公园里，响起了吉他演奏和唱韩国语歌的声音。这是象征韩国5.18民主化运动的民众歌曲《为您的进行曲》。据香港《明报》和“优兔”等媒体报道，在由“天安门母亲会”主办的6000多名女性（据主办方推算）聚集的情况下举行的反对香港《罪犯引渡法》的集会途中，一名女性拿着吉他走上舞台，用粤语和韩语演唱了《为您的进行曲》，吸引了人们的视线。该女性表示：“这首歌是光州民主化运动的代表性歌曲。”“如果你们看过韩国电影《律师》《出租车司机》《1987》，就会知道我现在在说些什么。”她接着表示：“2017年为了把朴槿惠拉下台，100万人聚集在首尔光化门广场上一起唱响这首歌”，“可以说，好歌会永久流传，不会消失。” 她表示，“（为了纪念2014年香港“雨伞革命”）我要把《为您的进行曲》的歌词换成《雨伞进行曲》为大家演唱”，并用粤语唱了修改过的歌词，然后又用韩国语唱了一遍。集会参加者们在演唱过程中模仿了在舞台上表演的节奏，并闪烁着闪光灯送去了掌声。特别是在后半部分歌词“您走在前面，活着的人跟上吧”时，台下爆发出了巨大的欢呼声。《为您的进行曲》是献给在5·18民主化运动中担任市民军发言人后来牺牲的尹相原（音译）和此前死亡的劳动运动家朴基顺（音译）的1981年灵魂婚礼的歌曲。小说家黄晳暎借用社会运动家白基玩的诗作《江山的祈祷》的部分内容创作了歌词，由当时是全南大学在校生的金钟律先生作曲。

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