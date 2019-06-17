“怀念自由”，寻找只属于自己的幸福的玩具. June. 17, 2019 07:52. by 李?? baltika7@donga.com. “再见，伙计。” 在系列动画电影第三部展现完美结局的牛仔男孩玩具“胡迪”时隔9年再次回归。如果说孩子的幸福是玩具的作用，那么在墙壁上被疏远的“以前的旧玩具”的幸福在哪里能够找到呢？ 《玩具总动员4(Toy Story 4)》从在安迪上大学后迎来新主人“邦妮”的胡迪努力照顾即将面临幼儿园这一新世界的邦妮的场景开始。邦妮用扔到垃圾桶里的一次性叉子制作了新玩具“Fokry(小叉子)”，但“Fokry”拒绝玩具的命运，不断地寻找垃圾桶并逃离。胡迪为了帮邦妮寻找“Fokry”，偶然遇到了在陌生的古董店自由生活的老朋友“Bo Peep(牧羊女)”，通过横冲直撞的冒险经历了“无限的空间，去往远方”的新世界。 如果胡迪和巴斯光年不是动画形象而是人的话，会不会答应出演第4部呢？”。作品的主题以与系列前三部完全不同的方式变得更加牢固和深入人心。其中心是拒绝玩具命运，寻找自由的陶瓷娃娃形象“牧羊女”。 虽然让孩子幸福是所有玩具的崇高使命，但牧羊女将粉红色裙子抛在一边，为寻找只属于自己的幸福而投身到新的世界里。在帮助胡迪在嘉年华和古董店果敢进行救助Fokry的作战时，牧羊女表现出了比以往任何角色都勇敢和明智的一面。 1995年当时饰演了胡迪的汤姆•汉克斯和饰演巴斯光年的蒂姆•艾伦此次仍然为胡迪和巴斯光年配音。他们给已达到整理子女玩具年龄的观众带来了感动。“翠丝(Jessie)”、“抱抱龙(Rex)”等令人兴奋的角色和在嘉年华抓娃娃展位上瞄准与主人见面机会的毛绒玩具组合“达鸭(Ducky)”和“兔哥(Bunny)”、对朋友非常执着的玩偶“盖比娃娃”等新角色的搭配给人留下了深刻的印象。最引人注目的是演员基努•里维斯作为配音演员出场的加拿大传奇特技替身玩偶“潇洒公爵(Duke Caboom)”的活跃表现。影片将于本月20日在韩国首映。全体观众可观看。

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