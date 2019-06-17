敦促朝鲜的文在寅总统“应与美进行实务磋商”. June. 17, 2019 07:52. by 文炳基记者、斯德哥尔摩=韩相准记者 weappon@donga.com,alwaysj@donga.com. 在以新加坡朝美首脑会谈一周年为起点停滞不前的朝美重开对话迹象蠢蠢欲动的情况下，总统文在寅表示：“为使朝美间的具体磋商取得进展，有必要在事前先召开实务协商。”文在寅此举，是在美国总统特朗普就朝美首脑会谈不断强调“不会急于求成”的情况下，强调为了举行第三次朝美首脑会谈，朝鲜必须响应美国举行工作磋商的要求。 文在寅在15日（当地时间）韩国-瑞典首脑会谈结束后举行的联合记者会上表示：“只有以（朝美）工作磋商为基础，两国首脑举行首脑会谈，才不会再次发生像上次河内第二次朝美首脑会谈一样未达成协议就分手的事情。”这是文在寅总统自“河内会谈无果而终”以来首次提及朝美工作磋商的必要性。文在寅的发言是在强调，为了成功举行第三次朝美首脑会谈而延续“自上而下”（top-down）的磋商基调，首先必须要有北韩重返哪怕是工作磋商水平的谈判桌。 也有人分析说，文在寅此举是在特朗普本月底访韩前夕，向朝鲜分说有必要在举行“单点式”南北首脑会谈的同时恢复朝美工作对话。文在寅判断，在明年挑战连任的特朗普总统将于18日正式开始竞选运动的情况下，如果错过以将于本月底二十国集团（G20）峰会为契机出现的这次局面，短期内很难重新获得对话的动力。因此，在特朗普总统访韩之前，美国国务院对朝政策特别代表斯蒂芬·比根将访问韩国，这将成为重启朝美对话的分水岭。 此外，文在寅在韩国-瑞典首脑会谈上重申了批准了国际劳工组织公约的方针。他表示：“批准国际劳工组织核心公约是我的大选承诺，也属于韩国整体模式的转变。”此前，劳动部长官李在甲在本月的国际劳工组织大会上表示，将推进在定期国会上同时批准结社自由公约（第87号和第98号）和禁止强制劳动公约（第29号）等3个公约的批准同意案和法律修正案。

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