尘埃落定韩国被排除在外，日-美-欧盟展开“氢能经济合作”. June. 17, 2019 07:52. by 金道炯 dodo@donga.com. 日本为掌握氢能经济的主导权，试图排除韩国与美国及欧盟(EU)联手的动向(参考本报11日A1版)终成为现实。 据NHK电视台15日报道，日本经济产业省、美国能源部、欧盟欧洲委员会能源总局代表当天在日本长野县举行的20国集团(G20)能源环境部长会议上单独举行了会议，并发表了关于氢气能源技术开发的联合宣言。 他们计划同时制定氢燃料电池车(氢气车)的产品规格、氢充电站安全标准等国际标准。日本经济产业大臣世耕弘成表示：“我们希望在氢气和燃料电池领域保持领先地位的日本、美国、欧盟加强彼此之间的合作，引领世界。” 现代汽车2013年在世界上最先批量生产氢燃料汽车，但韩国政府直到今年1月才公布了氢能经济发展蓝图。在日本主导的《联合宣言》中排除韩国展开牵制行动的情况下，韩国政府也正在与世界各国推进旨在加强氢能经济合作的业务协定，因此有人观测说，今后韩日之间的竞争将更加激烈。

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