U-20世界杯落下帷幕，韩国足球得到“新的心脏”. June. 17, 2019 07:52. by 李承鍵 why@donga.com. “金球奖不是我一个人获得的，而是‘整支球队’获得的。托哥哥们的福。” 年轻的太极战士们的“快乐旅程”足以让国民心跳加速。其中最大的收获便是，得到了被称为“老幺哥”的李康仁(18岁•瓦伦西亚)这一韩国足球新的心脏。 由主教练郑正龙(50岁)率领的20岁以下(U-20)韩国国家足球队16日(韩国时间)在波兰罗兹(Lodz)举行的国际足联(FIFA) U-20世界杯决赛上，以1比3负于乌克兰队，遗憾获得亚军。但是李康仁在亚军球队获得了罕见的颁发给赛事最优秀球员的金球奖，被世界球迷所熟知。这是迭戈•马拉多纳(1979年)、里奥内尔•梅西(2005年)、塞尔吉奥•阿奎罗(2007年•以上阿根廷)、保罗•波格巴(2013年•法国)等成为世界明星的球员曾获得过的奖项。 这是韩国男子足球运动员首次在国际足联主办的比赛中获得金球奖。此前，前国家队队长洪明甫在2002年韩日世界杯上获得铜球奖是最高记录。在韩国队的9粒进球中，参与其中6粒进球的“比赛策划者”李康仁的活跃表现非常突出。 值得庆幸的是，李康仁是18岁的“老幺”。在参赛球队大部分由20岁的选手组成的情况下，李康仁在体格和经验方面均处于劣势，在这种不利情况下他仍取得了这样的珍贵成果(赢得金球奖)。这是自2005年大赛(当时叫世青赛)的梅西以后，时隔14年再次有球员在18岁这一小小年纪就赢得金球奖的。

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