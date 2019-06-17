“医用直升机的声音就是生命的复生运动在美国也得到积极应援”. June. 17, 2019 07:52. by 李眞漢 likeday@donga.com. 《东亚日报》正在进行的“医用直升机的声音就是生命(复生)”活动(运动)正在向美国扩散。16日，美国斯坦福大学医学院教授李珍亨把在大学校园与美国研究员一起进行的“复生运动”视频上传到了自己的社交网络服务(SNS)上。美国出现了第一个复生运动参与者。 李教授作为首位被聘用为斯坦福大学医学院终身教授的韩国女性，当天她表示：“医用直升机的声音是生命，医用直升机is life。”然后和同事一起高喊“go复生”。接着，和李教授在一起工作的美国研究员分别拿着气球高呼“医用直升机is life”，并爆破了气球。 李教授在接受本报电话采访时表示：“由于在韩国扩散的复生运动的宗旨很好，所以得以参与。向美国人介绍复生运动后，他们非常关心这个活动，并欣然参与视频拍摄。”在美国，不仅不会在急救车或救护车(急救医疗专机)经过时提出噪音民怨，而且还形成了积极协助的文化。 专攻电子工学的李教授在脑部疾病研究中首次引入了像修改半导体电路一样治疗大脑电路的概念。她制作了神经细胞地图，证明了脑部疾病早期诊断和治疗的可能性。李教授的研究成果是为了治疗癫痫、帕金森病和开发痴呆症治疗剂等现代人的不治之症，因此备受关注。 她希望称，“希望这里硅谷地区的很多人也能够参与到复生运动中来。”李教授将总部设在硅谷的基因诊断及基因大数据专门企业“Avelino”的代表李进提名为下一个接力参与者。

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