贸易战争漩涡再加中东战云，政府应集中力量应对外部激浪. June. 15, 2019 07:36. . 13日，在中东原油的主要运输路线——霍尔木兹海峡附近的阿曼海，两艘大型油轮遭到袭击。经确认，被袭击的两艘油轮中，一艘由日本海运公司租赁运营，另一艘则为挪威船务公司所有。美国立即指认伊朗为攻击的幕后主使，并向现场紧急派遣了驱逐舰，而伊朗反驳说这是美国的阴谋。在美中贸易战给世界经济蒙上阴影的情况下，又迭加了源自中东的危机。 日本首相安倍晋三自称是美国和伊朗之间的斡旋者，12日至14日正在伊朗访问，此次袭击事件是在这种情况下发生的。但是伊朗领导层表示不相信美国，让安倍的斡旋努力未能奏效。在这种情况下，霍尔木兹海峡的不稳定局势预计将长期化。 油轮遭受袭击的消息传出后，最近呈下降趋势的国际油价顿时一齐转为上涨趋势。纽约商业交易所7月份交货的西部得克萨斯产原油以每桶52.28美元收盘，比前一天上涨2.2%。8月份交货的布兰特油也上涨2.23%，达到每桶61.31美元。通过霍尔木兹海峡的原油和液化天然气虽然占全世界物流量的20%至30%，但韩国的依赖度却高达70%至80%。 再加上害怕通过霍尔木兹海峡运输的油轮船主或船运公司表现出随着风险上升上调附加费的动向，正在成为石油引进成本上升的原因。如果原油的供求不顺畅，那么与炼油公司的收益直接相关的提炼边际将会恶化，从而导致收益性的恶化。如果美国和伊朗的矛盾长期化，该地区的安全紧张局面持续下去，石油全部依赖于海外的韩国遭受的经济打击可能会比其他任何国家都严重。 产业通商资源部昨天与石油进口业界一起对状况进行了盘点，结果一致认为，虽然受损的危险不会马上到来，但必须应对可能出现的剧变。即便不是如此，目前，韩国因包括美中贸易战在内的国内外各种不利因素而陷入了苦战。哪怕从现在起，必须全体动员包括总统在内的政府的力量，来克服经济难题。

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