因万岁示威运动丈夫被捕入狱，接过接力棒主导示威的独立有功女性. June. 15, 2019 07:36. by 成東基 esprit@donga.com. 庆北盈德郡万岁示威是女性积极参加的示威，从这一点看，也非常引人关注。到目前为止，作为与3•1运动有关的独立有功者得到褒奖的庆尚北道女性共有6名。安东市、庆州市、龟尾市、漆谷郡各有一人，盈德郡有两人。盈德郡知品面元贞洞的北长老教信徒尹岳怡(1897 ~ 1962年•总统表彰)和申芬禁(1886 ~不祥•总统表彰)在丈夫因万岁示威被捕后，以此为契机积极参加了示威。 尹岳怡的丈夫朱明宇(建国勋章爱族章)1919年3月19日在知品面元贞洞赶集日市场上和10多名基督教同事一起挥舞着写有“大韩独立万万岁”的纸旗，高呼万岁。 示威主导者朱明宇发表演讲说：“要想实现韩国独立的目标，死也不要停止。”结果被逮捕，被判处两年有期徒刑。在审判过程中，他追究了以祝贺大韩独立为由被判处两年有期徒刑的不当之处，并没有放弃气概，他说，“虽然身体可以被劫掠，但内心真的不服。” 申芬禁的丈夫金泰乙(总统表彰)在3月18日参加了由姜宇根主导的盈德面南石洞市场示威，被逮捕，被判8个月有期徒刑，并被关进了监狱。 两位妻子也有着毫不逊色于丈夫的气魄。在知品面元贞洞赶集日的3月24日这一天，尹岳怡似乎要代替丈夫完成他的意愿一样，向申芬禁提议“今天在这里进行独立运动”，申芬禁同意了她的提议。 尹岳怡对聚集在市场上的人们说：“我们是女人，但我们希望韩国独立，所以呼喊韩国万岁”，然后高呼万岁。申芬禁也带领群众举行了万岁示威。在现场被捕的尹岳怡和申芬禁因涉嫌违反《保安法》分别被判处有期徒刑8个月和有期徒刑6个月。 盈德地区相关人士解释说，像他们这样夫妻一起主导独立运动的事例在全国只有盈德一家。 庆尚北道独立运动纪念馆学艺研究部部长姜允贞表示：“尹岳怡和申芬禁明知自己有被捕的危险，但仍积极主导万岁运动，这在当时是很难选择的事情，在历史上也具有重大意义。”

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