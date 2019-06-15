吴世勋的“脑袋”、严元尚的“速度”、崔浚的“活动量”，欧洲球队也会被迷住. June. 15, 2019 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在举行国际足联(FIFA)20岁以下(U-20)世界杯的东道主波兰，有人用“鹰眼”观看血战。这些人都是欧洲主要球队的球探，他们想要寻找“隐藏的宝石”。 欧洲球队的目光都集中在即将与乌克兰队进行决赛的年轻太极战士身上。国际足联表示：“为了寻找未来明星，在德国、英格兰、意大利等地共有155名球探前往波兰。”意大利著名球队AC米兰队的球探伊布拉希姆•巴表示：“在韩国等亚洲球员中，有具备在欧洲踢球的竞争力的球员。” 20岁以下世界杯可谓是“明星龙门”。“上帝之手”迭戈•马拉多纳(1979年)、“足球之神”里奥内尔•梅西(2005年•以上阿根廷)、“葡萄牙传奇人物”路易斯•菲戈(1991年)等人通过这项赛事崭露头角后，成为世界级球员。 14日，负责韩国选手的转会事宜的一名经纪人表示：“球探们刚开始是为了看李康仁(18岁•瓦伦西亚)而来韩国比赛的。但自从韩国队在八强赛上战胜有望夺冠的塞内加尔队后，海外球探纷纷询问K联赛等国内球员的年薪等问题。” 专家们认为，前锋吴世勋(20岁•牙山木槿花)、严元尚(20岁•光州)、边后卫崔浚(20岁•延世大学)等人备受关注。 高个前锋吴世勋(193厘米，85公斤)的“头和脚”都很出色，这一点得到了很高的分数。从身高192厘米的父亲那里继承强壮的体格，从手球选手出身的母亲身上继承了运动神经的他在本届奥运会上已经攻入了2球。既掌握制空权，又善于通过传球进行联系。KBSN解说员朴赞河(音译，下同)表示：“吴世勋虽然身长，但十分灵活。在单吃对方防守球员的同时，他的脚(传球)也非常出色。可能是因为他是多面手，所以吸引了球探们的视线。” 百米速度达11秒左右的严元尚完全可以吸引寻找边路突击手的球队。上半场集中防守的韩国队在下半场投入了严元尚，利用其突破优势搅乱对方防守，提高进攻水位的战术，正在取得一定的效果。在高中时期，严元尚擅长直线冲击，被称为“KTX”，但在本届比赛中，他在突破和斜传球等方面也表现出了自己的优势。KBSN解说员金大吉表示：“严元尚很好地执行了具备速度和技术(控球、带球等)的边锋的角色。通过快速攻守转换，瞄准反击的球队对他的关注会比较高。” 在左路以旺盛的活动量为基础展现稳定防守的大学生崔浚的去留也备受关注。他在与厄瓜多尔的半决赛(1比0韩国胜)中打进了致胜一球，还显示出了进球能力。解说员朴赞河表示：“崔浚虽然是左脚，但他的优点是可以胜任左右两条边路的防守。在所属球队，他还担任中场。能够在各种位置上展现出活跃的表现，这一点应该得到了很高的分数。”

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