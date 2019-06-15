国内制造业投资“脱韩”迹象十分明显. June. 15, 2019 07:37. by 金埈馹 jikim@donga.com. 今年第一季度(1 ~ 3月)韩国国内制造企业向海外投资的金额创下了历史最高纪录。相反，同期企业的国内设备投资规模减少了17%以上。 随着创造更多的优质工作岗位的制造业领域出现“脱韩国”迹象，有人担心，国内的就业难问题有可能逐渐变得严重。 据企划财政部14日公布的《海外直接投资动向》显示，今年第一季度制造、房地产、金融保险、批发零售、矿业等领域的海外投资额高达141.1亿美元(约16.7万亿韩元)，比去年第一季度增加43.7亿美元(44.9%)。像这样的第一季度海外投资是自1980年第四季度(10 ~ 12月)开始进行相关统计以来的最大规模(以季度为基准)。 其中，制造业领域的海外投资在第一季度达到57.9亿美元，是去年同期的2.4倍水准，达到历史最高水平。CJ第一制糖投入2.1万亿韩元收购了美国第二大冷冻食品企业“秀万斯(音译)”，在美中贸易战争导致贸易保护主义扩大的情况下，开拓美国当地市场的投资有所增加。实际上，今年第一季度国内企业直接向美国投资的金额为36.5亿美元，占海外投资额的27%。 在投资资金从韩国流向海外的同时，企业对国内的投资却在减少。今年第一季度设备投资比去年同期减少了17.4%。随着制造企业的感受景气没有恢复，以机械类和运输装备为中心的投资处于停滞状态。外国人对韩国的直接投资金额第一季度为31.7亿美元，比一年前减少了35.7%。企划财政部在当天公布的《最近经济动向》中判断说，“出口和投资的萎靡不振趋势正在持续。”

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