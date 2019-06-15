美国称“伊朗要对油轮遇袭事件负责”，公布伊朗革命卫队清除水雷视频. June. 15, 2019 07:39. by 朴湧, 董正民 parky@donga.com,ditto@donga.com. 美国指认伊朗是阿曼海两艘油轮遭到攻击事件的幕后主使。美国国务卿迈克·蓬佩奥13日（当地时间）在国务院召开记者招待会，就阿曼海发生的两艘油轮遭袭事件进行了评价。蓬佩奥表示：“伊朗对袭击负有责任。”他表示：“从间谍活动、使用武器、执行行动的专业知识水平、近来伊朗对船舶的类似攻击、具有执行如此高难度行动的熟练度和资源的组织来看，本地区除伊朗外别无他人，以此为依据作出了上述评价。” 美国中央司令部在事故发生8小时后，公布了伊朗革命卫队警备舰在遇袭的日本商船“国华勇气”号（巴拿马船籍）旁边清除未爆炸炸弹的视频。美军认为，这是伊朗革命卫队试图在发动袭击后消灭证据的动向。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，美军投入宙斯盾驱逐舰“班布里奇”号（DDG-96）、无人机、海上巡逻机P-8等，针对伊朗警备舰拍摄了4个小时。 美国中央司令部还公布了几张照片，展示了“国华勇气”号被击中后船身出现窟窿的样子和附有被推定为未爆炸炸弹的物体的样子。美国中央司令部将未爆炸炸弹推定为被称为贴船水雷的“附着水雷”（limpet mine）。《纽约时报》援引美国国防部官员的话报道称：“当天P-8海上巡逻机捕捉到了粘附在船体上的未爆炸水雷。附着水雷与上个月该地区四艘船遇袭时出现的爆炸物种类相似。”美国指认伊朗是上个月四艘船只在霍尔木兹海峡附近阿联酋福扎伊拉海域遭到袭击的幕后黑手。 美国认为，在世界主要原油运输路线——中东霍尔木兹海峡附近接连发生事故，是伊朗为提高世界原油价格而实行的高度行动。13日的事故导致原油价格上涨4%。当天美国增派海军驱逐舰“梅森”号（DDG-87）前往发生事故的阿曼海，军事紧张进一步加剧。美国总统特朗普在推特上表示：“我想（和伊朗）考虑谈判还为时过早”，“他们还没有准备好，我们也一样”。 与此针锋相对，伊朗则指认美国是事件的幕后黑手。伊朗外交部长穆罕默德·贾巴德·扎里夫通过推特表示：“美国并没有拿出事实或相关证据，而是为了把责任转嫁给伊朗而胡言乱行”。他声称：“此次攻击是美国依靠‘B队’进行破坏外交的一环。”扎里夫提到的B队，是指对伊朗态度强硬的白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿、以色列总理本雅明·内塔尼亚胡、沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼。 伊朗议会特别顾问侯赛因·阿米尔阿布杜拉希安指责说：“让海湾和阿曼海出口原油变得不安的罪魁祸首是美国中央情报局和以色列摩萨德（情报机构）。” 联合国秘书长安东尼奥·古铁雷斯当天表示：“强烈谴责针对民间油轮的攻击。”联合国安理会召开不公开会议，讨论了应对方案。据法新社报道，美国常驻联合国临时代表约翰逊·科恩在会上介绍了美方认为伊朗背后指使的局势分析。

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