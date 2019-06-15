比根：“朝鲜派金与正到板门店，可能是想破壳而出”. June. 15, 2019 07:39. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜劳动党第一副部长金与正12日（当地时间）携带送给已故前总统金大中夫人李姬镐女士的花圈和追悼信前来板门店，美国国务院朝鲜政策代表斯蒂芬·比根就此评论称：“朝鲜似乎为了对话而要打破外壳出来。” 一名与会者14日告诉《东亚日报》，比根当天出席美国纽约外交协会举行的协会会议，在会上作出了上述评价。据悉，比根在会议上与前国务院高层相关人士等就与朝鲜的无核化谈判进行了广泛的交流。 据悉，此前，在河内朝美首脑会谈破裂之后，为了尽快重新举行美朝间实务级会谈，比根向推测为自己对手的朝鲜外务省第一副相崔善姬发去了信函，但他并没有收到回信。像这样事实上就任以来处于“开门停业”状态的比根认为，朝鲜国务委员会委员长金正恩向美国总统特朗普发去亲署信，金与正也出现公开亮相，这说明美朝对话僵局有可能会打开。 不过，在当天的会议上，也有人认为美国不能匆忙接近朝鲜。一名与会者向比根建议称：“比根代表过分追逐（崔善姬）的样子看起来并不好。朝鲜经济形势不景气，反而处于需要向美国求爱的状况。” 据悉，比根将在预定于月底举行的韩美首脑会谈之前访问韩国，外交当局已就此与美国协商具体日程及议程。此外，比根将于19日与韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋一起，在美国智库大西洋理事会上发表共同演讲。

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