美探测器观测到的土星环内部. June. 14, 2019 07:33. by 东亚科学记者尹新英 ashilla@donga.com. 美国宇航局的土星探测器“卡西尼”飞船结束了13年的土星探测任务，于2017年9月15日坠落土星并烧毁，至今已有1年零9个月。“卡西尼”飞船在最后几个月集中观测了被称为土星标志的土星环。 “卡西尼”飞船在最后一段时间观测到的土星环和最近距离观测到的内部小型卫星动态的结果13日（当地时间）发表在学术期刊《科学》上。此次观测暴露出了之前很难详细理解的细微结构和表面特性。 首先确认的是，缠绕在土星周围的物质对土星环产生了影响。土星环中最外面的、看起来最亮的是A环，它有一个细而暗的沟。这通常被称为“杀手间隙”，是空环。这一环的空隙之间，有直径8公里的小卫星“达芙妮斯”穿过。在这次观测中，可以从外面仔细地观察到，“达芙妮斯”穿越A环，就像扫帚一样扫过环的组成物质，导致这些物质像波浪般起浮并向外移动。 从上面看，漩涡就出现在环形中间，还可以仔细地观察到被称为“螺旋桨”的结构。在环形中间，一个直径为100米左右的极小天体在穿过形成环的小冰块和岩石颗粒的过程中，出现了这种现象。 在这次观测中，对螺旋桨的大小和特性等进行了详细的测定。远处还发现了看似光滑的环形表面到处都有弯弯曲曲或像梳子梳过一样的花纹。据了解，根据构成环的粒子的大小和组成等特点，粒子聚集或排成长列，形成了上述花纹。

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