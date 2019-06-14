抵达U-20世界杯决赛地罗兹的“郑正龙号”. June. 14, 2019 07:33. by 李承鍵 why@donga.com. 根据最后一场比赛的结果，波兰的罗兹(Lodz)将成为韩国体育史上的“梦想之地”。 目前正在参加2019年国际足联(FIFA)20岁以下(U-20)世界杯的韩国国家队于12日(当地时间)抵达了与乌克兰队进行决赛的罗兹。 当天下午5时许，队员们抵达伦敦大使豪华酒店，看上去有些疲惫。 U-20韩国国家队主教练郑正龙说：“我也很疲劳，担心选手们会很累。会好好表现的。”之后，选手们没有安排其他行程，就这样度过了剩下的一天。代表队相关人士表示：“有些选手在吃完晚饭后散步，放松情绪。整体上集中恢复，平静地准备着决赛。”13日上午，各自休息的选手们从下午6点开始在举行决赛的罗兹体育场开始了训练。 波兰国土的西南面与捷克接壤。捷克在韩国体育史上留下过很重要的一笔。1967年在捷克布拉格举行的世界女子篮球锦标赛上，以朴信子为中心的韩国队在球类项目中首次进入世锦赛决赛。媒体称之为“布拉格奇迹”。世界乒乓球锦标赛于1973年在同为东欧的南斯拉夫萨拉热窝(目前为波黑的首都)举行。以李伊莉莎为中心的韩国队在女子团体赛中获得了球类项目历史上的第一个世锦赛冠军。这是“萨拉热窝奇迹”。 韩国队已经确保了FIFA主办的世界大赛韩国男足的最好成绩(第二名)，创造了“卢布林奇迹”。在波兰的罗兹，奇迹也可能发生。罗兹是国家队第一次踏上的土地。本次大赛在6个主要城市举行。韩国继比尔斯科-比亚瓦、蒂黑、卢布林之后，又来到了罗兹。如果再笑一次，韩国将成为第一个在举办22届的该大赛(包括前身世青赛)上夺冠的亚洲国家。 谁也没有想到，韩国队居然杀入了决赛，但据专家预测，战胜最后一个对手乌克兰队并不是奇迹。再加上乌克兰队在本届杯赛上攻入3球的带刀后卫丹尼斯•波波夫(基辅迪纳摩)累计两张黄牌停赛，将无缘本场比赛。对于韩国来说，这是绝好的机会。 包括郑教练在内，李康仁(18岁•瓦伦西亚)等球员都表示：“想在波兰停留最长时间，留下美好的回忆。”现在只剩下最后一关了。“年轻的心脏”太极战士们为了创造能长存于韩国足球历史的新篇章，在罗兹开始了最后的状态调整。

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