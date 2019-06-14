法务部长官主演的黑色喜剧，“没有记者的记者会”. June. 14, 2019 07:33. . 法务部长官朴相基12日在政府果川大楼空荡荡的记者室召开了“独自记者会”。采访团之所以没有参加朴相基的记者招待会，是因为他表示，将就对检察历史委员会的活动及相关检察调查发表立场，但不会接受提问。记者们抵制把记者视为法务部活动陪衬的朴长官的记者会，这是理所当然的决定。 这件事让人怀疑朴长官是否具有民主国家公职人员的资格。记者会是记者代替国民、询问国民想知道的事情的场合。如果对提问感到有负担的话，应该代替记者招待会，通过发表谈话文或发布报道资料来解决问题。坚持记者会的形式，却声称无法接受提问，这是无视国民知情权的傲慢之举。 朴长官不愿意接受记者提问的理由可想而知。声称历史委员会牵扯“前法务部次官金学义事件”并要求进行调查的前任检方高层干部，以历史委员会为对象提起了民事和刑事诉讼。朴长官也因涉嫌在历史委员会调查“张紫妍名单事件”时不当援助犯罪受害者保护基金而被起诉。另外，由于检警调查权调整等原因，在政治上非常敏感的状况下，他可能是担心如果回答提问稍有不慎就会说错话，从而把问题搞大。 但是，这种情况在很大程度上是朴长官自己造成的。在9名历史委员会委员中，有5名是理念性方向明确的团体“争取民主社会律师组织”出身，却要期待得出大家都能接受的结论，这是说不通的。而且文在寅总统今年3月指示对金前副部长事件和张紫妍事件进行调查后，法务部同意第四次延长历史委员会的活动时间。结果，目前的状况是朴长官与青瓦台“意气相投”的过程中发生的事情。朴长官在成为总统任命的阁僚之前，是国民的公仆，因此有义务在行使权限上保持政治上的均衡。希望此次事件成为惨痛的教训。

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