美国要求安理会制止朝鲜非法转运精练油，“今年非法转运79次”. June. 14, 2019 07:33. by 朴湧 parky@donga.com. 美国与韩国等盟国一起向联合国安理会要求中止向朝鲜追加供应精练油，指责朝鲜违反对朝制裁通过海上非法转运精炼油。 据联合国消息灵通人士12日（当地时间）透露，美国和韩国等26个国家向安理会下属对朝制裁委员会发送了文件，敦促联合国成员国立即中止向违反安理会对朝制裁规定、精炼油进口量超过年度上限的朝鲜供应精练油。 美国在该文件中指出，朝鲜今年通过79次非法海上精炼油转运，已经超过了安理会第2397号对朝制裁决议规定的每年进口精炼油的上限（每年50万桶），而且还违反了制裁规定。美国常驻联合国代表部在文件中强调，“针对朝鲜的精练由进口限制，对于‘最终、完全、经验证的朝鲜无核化’至关重要”。 美国去年7月也向对朝制裁委员会发送了内容为“朝鲜1月至5月共89次非法转运精炼油，超过了制裁上限”的文件。当时，中国和俄罗斯要求美国提供追加情报，对美国的要求提出异议。据悉，要求限制朝鲜非法船只间转运和追加供应精炼油的美国和想阻止美国此举的中国、俄罗斯之间，今年很有可能继续心理战。 美国国务院朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根在去年6月新加坡朝美首脑会谈1周年当天，在纽约美国常驻联合国代表部大楼与15个联合国安理会理事国和当事国韩国政府代表，进行了约1个半小时的非公开会晤。据分析，美方此举是为了共享过去一年里朝核谈判成果，并调整安理会理事国之间为朝鲜无核化而展开的对朝制裁合作的队列。 韩国常驻联合国代表赵泰烈在当天会晤后会见记者时表示：“就朝美首脑会谈结果和现状、今后谈判前景等进行了一般性讨论”，“在谈论整体现状的过程中，对话和制裁问题都提到了”。

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