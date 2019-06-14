现代•起亚汽车投资美国无人驾驶企业Aurora，加速无人驾驶技术升级. June. 14, 2019 07:33. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 现代•起亚汽车将对美国无人驾驶(自动驾驶)企业“Aurora Innovation(极光创新)”进行战略投资。有评论认为，继去年宣布相互合作后，通过此次股权投资使更高度发展的无人驾驶开发成为可能。 13日，现代•起亚汽车对极光创新进行战略投资，并决定通过极光创新独一无二的无人驾驶系统“极光创新驱动器”加强无人驾驶技术开发方面的合作。双方没有透露具体的投资额和股权。 极光创新是由谷歌的前无人驾驶技术总负责人克里斯•乌尔姆森、特斯拉的自动驾驶总负责人斯特林•安德森等无人驾驶专家于2017年设立的公司。从成立开始就受到世界性的关注，现代汽车集团首席副会长郑义宣亲自主导了与极光创新的合作。 最近，在无人驾驶技术开发方面，整车和无人驾驶技术企业、风险资本等正在形成阵营，展开竞争。极光创新一直与现代•起亚汽车、中国拜顿进行无人驾驶合作，今年2月从亚马逊及Sequoia Capital那里获得了5.3亿美元(6300亿韩元)的投资，一时成为话题。之后的10日(当地时间)，与雷诺集团的收购合并(M&A)决裂的菲亚特克莱斯勒(FCA)表示集团决定与极光创新合作。也就是说，极光创新-亚马逊-现代•起亚-FCA-拜顿通过极光创新技术开始了无人驾驶的开发。 而一直与极光创新合作的德国大众11日(当地时间)表示，将结束相关合作。相反，预计大众将与福特投资的无人驾驶创业公司阿尔戈AI加强合作。丰田正在与优步公司密切开发自动驾驶技术。今年4月，丰田、天梭、软银未来基金表示，将在优步的无人驾驶开发领域投资10亿美元(1.18万亿韩元)。通用(GM)在2016年收购了无人驾驶企业科鲁兹，随后本田、软银集团等对其进行了大规模投资。 汽车业界相关人士表示：“以高度的人工智能(AI)技术为基础的无人驾驶技术是整车汽车很难独自进行开发的领域。整车企业、投资公司、美国硅谷无人驾驶技术企业正在相互合作，进行投资和开发竞争。”

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