36年来被困的“新安海底宝物”获得戏剧性的解救. June. 14, 2019 07:35. by 柳原模 onemore@donga.com. 把36年来在新安前海发现的数十件瓷器等重要海底文物偷走并藏起来的偷盗者被缉拿归案。 韩国文化遗产厅犯罪管制班和大田地方警察厅广域搜查队13日表示，缉拿了涉嫌盗掘在全南新安郡曾岛前海(史迹第274号新安海底遗物埋藏海域)的57件瓷器后藏匿起来的A某，并收回了相关文物。 据文化遗产厅透露，A某于1983年雇用潜水员盗掘了新安贸易船(以下新安船)附近的57件海底遗物，并长期藏匿在自己的家中。 最近，由于经济困难，他想把瓷器带到日本销售，今年3月20日被警方逮捕。文化遗产厅犯罪管制班班长韩相镇(音)表示：“与从新安船内发现的瓷器的形态和结构非常相似。嫌疑人起初主张是母亲留下的遗物，但我们获得了提及这些遗物是‘新安船发掘文物’并打算出售的有关人员的供述。” 此次回收的文物包括46件青瓷、8件白瓷和3件涂有(陶瓷)釉的黑釉瓷等。特别是青瓷云•龙纹大碟、青瓷牡丹纹瓶，因其形态完美，不仅具有很高的学术价值，而且作为展览•教育资料，其利用率也很高。 1975年偶然间，一个渔夫的渔网中发现了陶瓷，其存在得到确认的新安船是相当于韩国水中考古学象征的文化遗产。1323年，新安船离开中国浙江省庆元市(现宁波)前往日本博多(现福冈)途中遭遇风浪，在新安前海沉没，在海底沉睡了650年。1976年至1984年期间进行的水下发掘调查共发现包括2万多件陶瓷在内的2.4万多件文物和800万枚总重量达28吨的硬币。

한국어