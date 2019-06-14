华为发起反击，要求美国威瑞森“支付10亿美元专利费”. June. 14, 2019 07:35. by 朴湧 parky@donga.com. 受到美国特朗普政府集中牵制的中国最大的通信企业华为，向美国移动通信大企业威瑞森要求支付10亿美元（约11826亿韩元）以上的专利使用费等，展开了“有准备的反击”。 路透社和《华尔街日报》等外国媒体12日（当地时间）援引消息灵通人士的话报道说：“华为知识产权部门高管2月向威瑞森方面发出信函，通知对方必须为解决专利使用问题支付代价。”据悉，以此为基础，华为和威瑞森方面的代表上周在纽约会面，就部分问题专利进行了讨论。 据《华尔街日报》透露，华为向威瑞森要求支付核心网络设备、有线基础设施、物联网技术等本公司230项以上专利的使用费，全体专利使用费超过10亿美元。虽然威瑞森不是华为的客户公司，但威瑞森的部分合作企业可能受到影响。威瑞森对《华尔街日报》表示，“这一问题可能构成法律问题，因此我方对相关问题无可奉告。” 据推测，华为发出书信的时间是美国政府1月底以回避对伊朗制裁为由起诉华为及其子公司、创始人的女儿兼首席财务官孟晚舟之后。《华尔街日报》评价称：“华为的书信是在美国决策者和特朗普政府为限制该公司的全球扩张而做出广泛努力之际发出的”，“这使中国企业和美国之间的紧张气氛进一步加剧。” 特朗普上个月签署一项行政命令，允许美国禁止使用“外国敌对势力”的通信网络设备和服务。美国商务部随即将华为列入“限制交易企业名单”，禁止美国企业未经许可向华为及其68家子公司出售零部件。 美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，华为还向美国联邦通信委员会发送了意见书，表示“不同意因为是中国企业而构成威胁的观点”。美国联邦通信委员会正在推进禁止从有可能威胁国家安全的外国企业购买产品使用补贴的方案。

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