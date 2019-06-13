甜言蜜语亲笔信和浪漫和平论，不能“为了对话而对话”. June. 13, 2019 07:50. . 美国总统特朗普11日公开表示，收到了朝鲜国务委员会委员长金正恩的亲笔信。特朗普说：“这是一封非常个人、非常温暖、非常精彩的亲笔信”，“将会发生一些非常积极的事情。”虽然有举行第三次朝美首脑会谈的可能性，但就时间问题，他只表示将在“以后的某个时间点”。美国国家安全事务助理约翰·博尔顿就第三次会谈表示：“完全有可能。钥匙在金（正恩）委员长手里。” 以金正恩亲笔信为契机，自2·28河内会谈破裂后100多天实际上处于断绝联系状态的朝美能否再次启动对话令人期待。但是，即便由此打开阀门，能否举行第三次首脑会谈，乃至达成协议，还是未知数。从河内会谈破裂中可以看出，两国首脑再怎么有“好的关系”，也不能以此来达成协议。因为围绕无核化解决方法，双方的立场差距丝毫没有缩小。 特别是，朝鲜没有回应美国提出的“一揽子交易”要求，只是敦促美国改变态度。朝鲜通过上周发表的新加坡会谈一周年谈话表示：“我们的忍耐力也有限。美国最好改变算法，尽快答应我们的要求。”会谈一周年的昨天，朝鲜还通过《劳动新闻》表示：“战争不是通过外交或乞讨，只有通过强大的力量才能阻止。”虽然不知道这些威胁口气的言辞是如何润色在金正恩亲笔信中的，但在这种情况下，即使开始实务磋商，也只会是为了争取时间而继续进行“为了对话的对话”。 朝鲜没有派遣吊唁团参加前总统金大中的夫人李姬镐女士的葬礼，只是通过板门店传达了吊唁文和花圈。河内会谈破裂后，朝鲜连韩朝关系都断绝了，并威胁韩国“一定要明确到底站在哪一方”。金正恩拒绝南北对话的机会，却向美国发送亲笔信，他的态度没有任何变化。 文在寅总统昨天在挪威奥斯陆大学发表演讲时表示：“和平不是靠力量就能实现的。和平只有依靠理解才能实现”，并引用爱因斯坦语录要求“相互理解和信任”。虽然这是至理真言，但在严峻的国际政治现实中，用这种浪漫的和平论如何解决朝鲜核问题，实在令人郁闷。朝美根据各自的算计准备另一次“外交秀”，韩国政府难道还想当一次伴娘？

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