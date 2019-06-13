U-20世界杯韩国队的决赛对手乌克兰是怎样一支球队？. June. 13, 2019 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. “有着出色的身体条件，速度也很快。” 这是专家们对将于16日凌晨1时和韩国在国际足联(FIFA)20岁以下(U-20)世界杯决赛上相遇的乌克兰国家队的评价。在2001年、2005年和2015年大赛上晋级16强是历史最好成绩的乌克兰，在本届大赛已进行的6场比赛中以进10球、仅失3球，攻守十分平衡，球队在小组赛(D组)中取得2胜1平的不败战绩，在之后的淘汰赛上更是没有打过加时赛，以三连胜的强势姿态杀入到最后的决赛。 身材高大的乌克兰队一直采用5-4-1阵型，从中场到后防线，一直采用压迫式足球战略，不让对手有突破的空间。而且每场比赛都以先发制人的进球压制住了对方的气势。在与意大利队的半决赛上，突前前锋达尼罗•西坎甚至也在前场向对手施压，展开了慎重的战略，最终球队在下半场第20分钟凭借塞尔吉•布勒查的率先得分，获得了决赛入场券。 乌克兰队的进攻核心要素是快速反击中的传球和利用身高优势的定位球。乌克兰队的后防核心，身高186厘米的后卫丹尼斯•波波夫在本次大会中了及其出色地实践了这种进攻套路，仅头球就打进3球。在小组赛头两场比赛中，波波夫连续打进“头球”，对此外媒评价表示，“波波夫的脑袋把乌克兰带进了淘汰赛”。与波波夫一起在小组赛中作为替补出场的西坎从16强赛开始担任主力，他打进4球(射手榜排名第2位)，中场组织者布勒查打进3球，三人担负起了球队的全部进球。 但乌克兰目前正处于紧急状况。身为后卫、又是进攻三大主力之一的波波夫在与意大利队的比赛中连续吃到两张黄牌(下半场10分钟和下半场34分钟)，累积两张黄牌将无缘决赛。因录像回放(VAR)而告吹的意大利队的进球也是在波波夫下场后出现的，而攻守平衡的核心波波夫的缺阵对乌克兰来说无疑是一个巨大的不利因素，对于韩国队来说，这无疑是一个可大做文章的点。 乌克兰队的守门员安德里•卢宁不仅是20岁以下国家队的铁打主力，而且在成年国家队中也表现十分出色。目前他的所有权属于西班牙皇家马德里竞技队球员，上赛季他被租借到西甲雷加内斯队，身高190厘米、四肢很长，不由让人联想到在英格兰曼彻斯特联队效力的“蜘蛛手”西班牙国门大卫•德赫亚。在传统强队意大利占据优势的半决赛上，卢宁利用长胳膊和大长腿做出了决定性的扑救，从而帮助乌克兰将1比0的比分保持到了比赛结束。 SBS解说员朴文星(音)表示：“传统上来说，韩国在面对身体条件出众的球队时表现较弱，这种魔咒是存在的。但是对方球队的主力选手(波波夫)缺阵。如果能够记住对阵虽然在身体条件方面处于劣势却展现出出色的技战术内容的塞内加尔(8强)时的比赛感觉。那么将会是一场有优势的比赛。”KBS解说员韩俊熙(音)预测称：“乌克兰队很有可能在三后卫的基础上展开稳定型的比赛。如果韩国队能展现出与塞内加尔队和厄瓜多尔队比赛时所表现出来的实力的话，那么无论面对怎样的对手都会取得好的结果。”

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