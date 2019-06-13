现代Rotem将向波兰出口3358亿韩元规模的有轨电车. June. 13, 2019 07:50. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代罗特姆公司(Hyundai Rotem)12日表示，已与波兰首都华沙的有轨电车(Tram)运营公司签订了出口3358亿韩元规模的123编组有轨电车的合同。有轨电车是在铺设在路上的铁轨上行驶的路面电车。由于列车移动消耗的是电力而不是化石燃料，因此得到污染物质排出量少且对减少浮尘也有效果的评价，在欧洲、日本、美国、香港等地被认可为环保大众交通手段。 现代罗特姆此次承揽的有轨电车计划在华沙市一带路线运行，并计划在韩国国内全部生产，2021年下半年(7~12月)供应。向波兰供货的有轨电车由5节车厢的双向及单向模型和3节车厢的双向模型组成，最高时速可达70公里。5节车厢和3节车厢模型分别可以搭载240名和160名乘客。另外，即使没有外部电力供应，也至少可以运行120米以上。 现代罗特姆方面表示：“在接到土耳其订单的同时，还提出了适用能源效率高的推进装置，通过最优化设计降低有轨电车消耗电力的方案，因此在招标方那里获得了很高的评价。”现代罗特姆分别于2014年8月历史上首次在土耳其伊兹密尔市承揽38编组有轨电车订单，2015年在土耳其安塔利亚拿到18编组有轨电车订单，完成了出口。

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