邱国洪：“对韩国不为5G企业设限给予高度评价”. June. 13, 2019 07:50. by 崔瑀烈 dnsp@donga.com. 中国驻韩国大使邱国洪就美国制裁华为表示：“韩国政府对5G（第五代）移动通信相关民间企业没有限制，对此我们给予高度评价。”青瓦台相关人士在7日的记者见面会上表示：“（即使使用华为设备）对韩美军事安全领域也没有任何影响”，“选择5G设备的问题应由相关企业自行决定。” 邱国洪12日在国会会见韩国国会外交统一委员长尹相炫时表示：“中国正在为保障韩国企业（在中国的）合法活动而努力。”尹相铉表示，“最近中国政府传召韩国企业（为就华为事件发出警告）进行面谈，令人感到忧心”。邱国洪解释说，“那是在听取企业情况的意见后给予鼓励，并未施加任何压力”。据悉，邱国洪在非公开面谈中对美国最近采取的反华措施表示不满，称“有很多方面非常单边主义”。

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