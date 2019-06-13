香港市民在“雨伞革命”5年后再次举行占道示威. June. 13, 2019 07:50. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港12日爆发由大学生等年轻人主导、占据道路、包围立法会（议会）的反华示威，令人联想起2014年香港的民主化示威“雨伞革命”。据《南华早报》报道，当天数万名示威者高喊反对《引渡罪犯法案》，围堵立法会阻止议员进入，港府表示将推迟原定的法案审议。 20日的审议和法案表决同时进行，示威队表示将包围立法会，继续进行无限期的静坐示威，因此也有人提出有可能激化为第二次“雨伞革命”。该法案规定，香港可以向尚未签署罪犯引渡条约的中国引渡罪犯。 在野团体联合“民间人士维权阵线”表示，将从11日上午10时起包围立法会，但从前一晚开始，包括大学生在内的数百名市民涌入立法会周围。他们戴着口罩，身穿黑色衣服，一些人还戴着黄色头盔和护目镜，以防与警方发生冲突。现场还捕捉到了示威队打破道路栅栏聚集的场面。他们占领了附近的道路，用金属路障和砖头建造了隔离墙。公交车的通行也全面中断。2014年“雨伞革命”时，示威队占领了香港市中心79天，之后再次占领了道路。 据路透社报道，年轻的示威者大声疾呼，他们“不会离开，直到废除法案为止”，“香港特区行政长官林郑月娥低估了我们”。《南华早报》报道称，示威队伍针对政府，称其为“出卖香港的叛徒”。“民间人权阵线”呼吁所有香港人在20日前罢工，包围立法会。当天，特区行政长官林郑月娥还被威胁说，如果不撤回《罪犯引渡法案》，将在24小时内被杀害。 示威队伍中包括大学生、商人、艺术家等多种阶层。72所高校的学生表示愿意参加，香港中文大学、香港科技大学等7所大学的学生也拒绝上课，加入了游行队伍。400家企业和商店关门。香港汇丰、渣打银行等大型银行也实行弹性工作制，允许职员参与示威。 总共70席的立法会大部分由亲中派议员掌控，即使推迟第二轮审查，如果港府强行推动法案，在现实中很难在选票对决中制衡。有媒体报道说，警方还悬挂了写有“不解散就开枪”警告文字的旗帜。《南华早报》表示，有可能会发生流血事件。中国官方的《环球时报》主张说：“如果没有美国的介入，极端分离主义者们不敢发动类似9日大规模示威的攻击。”

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