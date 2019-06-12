比日本晚两年启动的氢能经济，没有时间犹豫. June. 12, 2019 07:45. . 据确认，在二十国集团（G20）峰会将于本月底召开之即，日本排除韩国，正与美国、欧盟等推进建立“氢能经济同盟”。除由汽车、能源、信息技术领域的跨国企业组成的民间协议体之外，这是首次为开展氢能经济合作建立国家层面的组织。 被称为举世公认的氢能经济领头羊的日本带头结成这样的同盟，带有牵制韩国、抢占全球主导权的性质。2011年福岛核电站事故之后，日本将目光转向氢能，继2017年制定世界首个国家层面的“氢能基本战略”后，一直致力于扩大基础设施，目标是在明年东京奥运会之前进入氢能社会。但是，在韩国今年1月通过“振兴氢能经济发展路线图”，提出到2030年实现氢能汽车、燃料电池世界市场占有率第一的蓝图后，两国正式拉开了主导权竞争。 有评价称，韩国在氢能利用领域具备了世界级的技术能力，足以受到日本牵制。现代汽车2013年在世界上首次成功量产氢车，去年推出了充电行驶距离世界最远（609公里）的氢车。核心零部件的国产化率也达到了99%。但是，因为充电站、补贴等各种限制，主导权被竞争国家夺走。例如，日本果断放宽了选址限制，构建了110个以上的氢气充电站，而韩国却无法设置城市中心，全国充电站只有21个。作为“规制沙盒”1号，将于8月完工的国会氢气充电站是首尔市内首个商用充电站。 到2050年，全球氢能产业将达到每年25000亿美元（约2950万亿韩元）的规模。世界各国欲抢占该市场的“没有硝烟的战争”已经开始。技术领先国韩国为了成为氢能经济的先行者，应该果断地解除剩下的不合理限制，通过补贴政策、许可程序的简化等给予支持。同时，要像日本一样，加强与其他国家的双边和多边合作，加快抢占国际标准技术的工作。还需要国会需要尽快通过目前搁置的振兴氢能经济法案。各国都在快马加鞭，已经没有时间再拖延了。

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