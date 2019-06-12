柳贤振6局仅失1分，但冲击赛季第十胜失败. June. 12, 2019 07:45. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)面对被誉为美国职业棒球大联盟最佳击球手的洛杉矶天使队的迈克•特劳特(照片)投出了困住对手的好球，但没能得到队友们的支援，失去了拿下赛季第十胜的机会。 柳贤振11日在美国加利福尼亚州阿纳海姆天使体育场举行的与洛杉矶天使队的客场比赛中首发出场，取得了6局失1分、7个被安打、6个脱三振的成绩。道奇队在第2局初以克里斯•泰勒的2分3垒打等取得3分，领先了对手。但第2局末被对方右翼手科尔•卡尔霍恩击出1分本垒打是柳贤振当天唯一的失分。这是他本赛季遭遇的第7个被本垒打。 特劳特在柳贤振面前动弹不得。柳贤振在第1局用148公里的直线球(让击球手出现一般击球)处理了第二次进入击球位的特劳特，在第3局经过两击三球比赛后，让特劳特的球棒挥空。第5局也出现了类似的情景。在2名跑垒员出垒的两人出局的情况下进入击球席的特劳特因柳贤振的犀利控球被三振出局。 柳贤振在对阵特劳特时，都把外切快速球(cut fastball)作为决定性的投球。第3局以三振出局的方式抓到特劳特时，他选择了时速143公里的外切快速球。在第5局中，最后一个球也是外切快速球。时速141公里的球绝妙地挂在好球区外侧的警戒线上，让特劳特的球棒挥空。当天，柳贤振比平时提高了5%左右的外切快速球投球比重，让对方击球手们感到混乱。 但是在第7局，接替柳贤振踏上投手踏板的替补投手阵容崩溃，柳贤振MLB总计50胜挑战也被推迟到了下一场比赛。因为柳贤振被替换下场后，特劳特开始活跃起来。特劳特在一名跑垒员出走的情况下，面对洛杉矶道奇队的投手迪伦•弗洛罗击出越过中间围墙的将比分扮成3比3平的2分本垒打，抹去了柳贤振的胜利。柳贤振被替换下场后，道奇队始终处于低迷状态，最终被对手反超，遗憾以3比5落败。 另外，当天备受关注的柳贤振和大谷翔平之间的对决未能成功展开。因为大谷翔平此役没有首发出场。在第8局作为替补上场的大谷翔平从道奇队的投手乔•凯利那里得到直球球四坏球上垒后，凭借击球阵容的连续四坏球上垒和道奇队防守阵容的判断失误，踏上了本垒，制造了制胜分。截止到当天取得9胜1负成绩的柳贤振的平均责任失分从1.35上升到1.36，但依然排在了美国职业棒球大联盟该领域的首位。

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