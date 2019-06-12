ETRI公开韩国语语言模型“AI KorBERT”. June. 12, 2019 07:45. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 帮助正确理解人所说的话，找到正确答案的人工智能(AI)用韩国语数据库(语言模型)问世了。与之前存在的谷歌韩语模型相比，该模型的问答、文章内个体作用的认识等性能都更加出色。 韩国电子通信研究院(ETRI)11日表示，10日通过其官方网站公开了为开发AI服务而独自构建的韩国语特色深度学习语言模型“KorBERT”。语言模型是AI为学习语言而构建的一种数据库。这是一种用数字表现语言后，利用AI技术的深度学习。在这个过程中，把某个词在特定条件下出现的频率、是否经常出现，用概率计算，与语言汇合在一起。ETR此次公开的KorBERT语言模型的特点是，追加学习近10年的新闻和百科全书数据，增加学习量。

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