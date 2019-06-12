美议会调查局：“朝鲜弹道导弹试验的重点在于挫败拦截”. June. 12, 2019 07:45. by 尹相虎 军事记者、常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com，ysh1005@donga.com. 美国议会调查局将上个月4日和9日朝鲜发射的3枚火箭定义为“KN-23短程弹道导弹”。议会调查局分析说，发射目的是通过改良导弹用固体燃料和制导装置的性能，挫败拦截系统。继美国军方之后，美国议会也认定朝鲜的挑衅是试射攻击用弹道导弹，但韩国军方仍然保持沉默，称“仍在分析中”。 议会调查局在6日更新公布的《朝鲜的核与弹道导弹项目（North Korea's Nuclear and Ballistic Missile Programs）》报告中表示：“朝鲜（通过此次挑衅）在将弹道导弹从液体燃料转变为固体燃料方面，取得了部分进展。”报告还表示：“固体燃料可以减少再装填时间，在化学上也更加稳定。”议会调查局是1914年成立的美国联邦议会下属的立法支援研究机构，由各领域的顶级专家进行跨党派的调查研究，在美国也获得了最高水平的信任。 报告就去年6月在新加坡举行朝美首脑会谈之前朝鲜试图拆除（平安北道东仓里）西海卫星发射场一事介绍说：“因为确定了试验部署固体燃料发动机的方向，所以不再需要液体发动机发射场。”报告还指出，继2016年（26次）和2017年（18次）之后，上个月朝鲜再次发射弹道导弹，似乎把重点放在了开发避开萨德等导弹防御系统的核武器力量上。

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