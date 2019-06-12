美国称中国“侵犯香港‘一国两制’”，中国称美国“干涉内政”. June. 12, 2019 07:45. by 常驻华盛顿记者 李正恩、常驻北京记者 尹完准 lightee@donga.com，zeitung@donga.com. 围绕9日在香港发生的反对香港特区政府提出的“罪犯引渡法案”的大规模反中国示威，中美两国发生了正面冲突。美国声称“‘一国两制’遭到弱化”，积极支持示威，对一直加强对香港控制的中国政府予以强烈谴责。中国政府表示强烈反对，要求“美国停止干涉中国内政”。 美国国务院发言人摩根·奥特格斯10日（当地时间）在例行记者会上指出：“我们对香港政府的法案深表忧虑”，“此次示威明确表明了香港市民对法案的反对”。他不止于此，还针对中国指责称：“香港的‘一国两制’在继续受到侵犯，这危及香港长期以来确立的特殊地位。” 中国外交部11日反驳说，“香港回归后，‘一国两制’政策得到切实落实”，“美国应停止散布不实事实的不负责任的行为和对中国内政的干涉。” 主导示威的香港在野党和市民团体预告说，将于立法会（议会）进行第二次审议法案的12日举行示威，包围立法会。对此，香港行政首长——特区行政长官林郑月娥警告，“示威将危及香港年轻人的未来”，令人担心警方与示威者之间可能发生物理冲突。 此外，中国《环球时报》11日发表社论警告说，“如果美国企图推翻中国，中国反击必将成为战略选择，21世纪将是悲剧的世纪”。

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