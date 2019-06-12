赵廷来《千年的提问》. June. 12, 2019 07:46. by 李雪 snow@donga.com. “当今之世模范国家是瑞典、芬兰等欧洲福利国家。我希望今后通过和平革命，(我们国家)也能变成这样。” 曾出版《太白山脉》、《阿里郎》等作品的著名小说家赵廷来(77岁)通过新作长篇小说《千年的提问1~3》(Hainaim出版社•各1.48万韩元)回归。这是赵作家继2016年《草花也是花》之后时隔3年的最新作品。40多年来一直犀利捕捉当代问题的作家在此次作品中，试图指出两极化和腐败问题，提出具体的对策。 11日在首尔中区韩国新闻中心举行的记者恳谈会上，他表示：“从1976年左右开始，国家经济结构就一直存在疑问。由于受到当时储存逻辑的拖累，分配问题长期得不到解决，受此影响两极化现象日益严重。这包含着孙辈们是否应该生活在正常国家的苦恼。” 小说真实地描绘了在无情的资本和权力面前不知所措的群像。该作品以经济拮据但意志坚强的时事周刊记者张佑镇、通过代笔讲师身份维持生计的时间讲师高锡民的苦恼为中心，围绕财阀集团的秘密资金展开了追击战。国会议员、财阀家女婿、企业秘密资金负责人员之间暗地里的勾结与现实中发生的真实事件相互交叠。赵作家说：“这部作品是对‘对国民来说，国家是怎么的存在’的回答。” “经历殖民地的我们需要国家。但是国家一旦转变为权力，就会腐败、堕落，甚至变得蛮横霸道。 阻止这种行为是掌握权力的国民的义务。对政治漠不关心，就是对自己人生不负责任。” 对赵作家来说，“国家”这个主题在脑海中酝酿了20年。经过书、媒体、亲自采访之后才开始执笔。期间积累的采访手册就有130多本。对于让媒体人担任主角的理由，赵作家解释说，“记者应该是社会的灯和氧气。我认为如果记者是主人公，完全可以实现作家的愿望。” “朝核问题没有顺利解决，我们感到不安。另外，经济状况不好，这不仅仅是一个政权的责任，且会牵涉到国际社会问题，民生严重。但是国会却因为无耻、卑劣的口舌之争浪费了岁月。执政党和在野党应该承担同样的责任，齐心协力解决难关。”

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