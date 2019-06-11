新加坡会谈已经一年，靠“南北单独”外交无法超越霸权竞争. June. 11, 2019 07:32. . 青瓦台预告说，正在巡访北欧三国的文在寅总统明天将在挪威奥斯陆大学发表演讲，提出新的韩半岛和平蓝图。这一天，刚好是六一二朝美新加坡峰会召开一周年。 新加坡联合声明包含了新的朝美关系、韩半岛和平体制、完全无核化的大框架协议。但是，除了原则性、宣言性的语句之外，什么都没有。因此，朝鲜将自己的义务事项无核化视为讨价还价的担保物，朝美谈判就像坐过山车一样岌岌可危，结果二二八河内谈判破裂后，朝美实际上回到了起点。 正如在朝鲜进行导弹挑衅的2017年7月在德国发表《柏林宣言》一样，预计文在寅总统将通过此次《奥斯陆宣言》，提出旨在恢复朝美对话的果断的对朝提议。特别是在本月底特朗普总统访韩之前，希望通过韩朝首脑会谈或派遣特使取得具体成果。但是朝鲜很冷淡。正因如此，文在寅总统才更加期待《奥斯陆宣言》能成为说服朝鲜的契机。 但是，如果回顾文在寅政府自认为“成功神话”的柏林宣言，从当时来看也只是口头上的宣言而已。《柏林宣言》发表以后，朝鲜反而以更大的挑衅使韩半岛陷入一触即发的危机，直到第二年参加平昌冬奥会才响应韩朝对话。当时引导朝鲜态度变化的最大力量，是国际社会巩固的对朝制裁，这一事实在今后文在寅政府提出的解决方法中也必须得到反映。 现在时间已经不是站在朝鲜一边，也不是站在美国一边。经济崩溃和粮食危机正日益勒紧金正恩政权。朝鲜还要求美国“带来新算法”，表现出了急躁心理。特朗普总统在明年11月大选之前，因朝鲜核问题的不确定性而感到负担沉重，所以不会袖手旁观。但是，仅凭以南北关系为先的构想能否促进朝美对话，还是个疑问。 实际上，韩国外交正处于美中霸权竞争的中心，处于被迫做出战略选择的处境。朝核问题被排除在美国对外政策的优先顺序之外，韩半岛局势只能被离心力而不是向心力所牵引。如果我们只把视角固定在朝鲜身上，对周边国家紧闭双眼，将沦为孤立者。更何况，霸权竞争将强迫新的世界秩序、新的东北亚秩序。在这种情况下，单靠南北之间，不可能解决任何问题。

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