猎巫与英雄. June. 11, 2019 07:32. . 英国的蒙哥马利元帅推进的“市场花园行动”，是英国和美国最精锐空降部队全部投入的有史以来最大规模的空降行动。根据构想，空降部队将进驻并占领运河众多、道路狭窄的荷兰主要桥梁。随后将派出以装甲部队为先头的地面部队，一鼓作气横穿荷兰，进入德国。 这一构想充满了想象力，但是在游戏中似乎也并无可能，这一行动最终以悲剧结束。值得一提的是，冲锋陷阵的英国第一空降师被德军包围，遭受了近乎毁灭性的损失。 负有最大责任的蒙哥马利已脱离责任。第一空降师师长罗伊·阿奎哈特是完全没有空降部队经历的指挥官。但是，他是一个充满想法和优秀的将军，背负了责任。波兰空降部队队长索萨博夫斯基遭到狩巫。他预知行动不不可行，悲剧一发生，就牺牲部队一半的力量，挽救了第一师，但遭到批评，被迫转役。 在以这一行动为题材的电影《遥远的桥》中，扮演阿奎哈特的角色交给经常扮演英雄角色的肖恩·康纳利，而饰演索萨博夫斯基则由吉恩·哈克曼承担，间接暗示他们无罪。 把责任推给某人的猎巫，无论古今中外都会发生。即使委屈，指挥官也要负责，从这点来看，猎巫就像领导者的宿命。但是，小气的领导者为了掩盖自己的责任，经常会把英雄伪装成女巫。更为严重的错误是，是用猎巫来掩盖对失败的原因的分析和对策。 在我国历史上经常发生这样的事情。丙子胡乱中发生义州城沦陷等悲剧时，把罪责转嫁给守卫队长，甚至掩盖了暴露出的问题和改善对策。那么，如果再次发生类似悲剧的话怎么办呢？再来一次猎巫就行了。猎巫可以彻底封锁下次英雄诞生的余地。所以，也许这就是为什么最近没有英雄。

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