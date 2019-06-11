韩-英FTA原则上达成协议，即使英国退欧也能享受无关税出口实惠. June. 11, 2019 07:32. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国和英国就英国退出欧盟(EU)之前推进的韩英自由贸易协定(FTA)达成了协议。因此，即使英国脱离欧盟的英国退欧(Brexit)成为现实，韩国也可以无关税地向英国出口汽车、船舶等主要出口产品。 10日，韩国通商交涉本部部长柳明熙和英国国际通商长官福克斯在首尔中区小公洞乐天酒店正式宣布：“原则上已妥善解决了韩英FTA协商。”目前，韩国向英国出口商品的99.6%根据韩-欧盟FTA不征收关税。但是，在韩英FTA尚未达成协议的情况下，英国退出欧盟后，韩国向英国出口时，需要交纳10%的汽车关税、4.5%的汽车零部件关税等平均4.7%的关税。 两国为应对实际有可能出现的英国退欧状况，决定在今后3年内将原产地概念适用于韩-EUFTA水平。即，英国在脱欧后的3年内承认用欧洲产材料生产的产品是英国产，同时韩国在同期利用欧洲物流基地向英国出口，也可以得到FTA的实惠。 同时，根据英国退欧与否，决定制定两年内可以改善协定的依据条款，并在能源、汽车、农业等主要产业领域加强合作。为了支援中小企业，将进出口时征收的行政手续费改善为韩美FTA水平，并在今后2年内修改适用于韩国企业的投资规范。 去年，韩国对英国的出口规模约为64亿美元，占出口总额(6054亿美元)的1.1%。虽然出口规模不大，但英国是汽车、船舶、汽车零部件等主力商品的出口市场这一点上比较重要。 去年韩国向英国出口的轿车规模为14.7亿美元，是全体出口产品中规模最大的。其后依次为船舶(10.72亿美元)、海洋构造物(5.24亿美元)、飞机零部件(3.8亿美元)、汽车零部件(2.61亿美元)等。 今年1月英国不与欧盟达成协议而退出的“无协议脱欧(No-deal Brexit)”的忧虑增大后，两国通商当局为消除FTA空白，就推进临时措施性质的FTA达成了协议。产业通商资源部FTA履行课长申智贤(音)表示：“虽然与英国的贸易规模比较小，但为了不让现有的零关税优惠出现空白，我们签订了韩英FTA。将在下个月正式签署TFA协议，并有望在10月英国退欧之前生效。”

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