时隔36年再现“4强神话”的郑正龙号强调“征服者意识”. June. 11, 2019 07:32. by 李承鍵 why@donga.com. “在韩国，我曾对球员们说，如果球队来到波兰，我们就尽量去征服更多的土地。” 时隔36年再现“4强神话”的韩国青少年国家队主教练郑正龙(50岁•照片)在12日凌晨3时30分抵达国际足联(FIFA)20岁以下(U-20)世界杯4强赛地点波兰卢布林后强调“征服者意识”。本次大赛，球队越往后走，比赛城市就越不同，球队渴望在尽可能多的城市踢比赛。 以韩国队为例，到目前为止，在6个主办城市中的4个都进行了比赛。半决赛的地点是与日本进行16强比赛的卢布林，但3、4名决赛在格迪尼亚，决赛在罗兹(Lodz)举行。这两个地方是“郑正龙号”没有去的城市。郑主教练信誓旦旦地表示：“卢布林是来过的地方，决赛则是新的地方。球队会好好准备，用新的征服者意识做好准备。” 太极战士们将挑战“没有走过的道路”。如果能够超过厄瓜多尔队，这将是韩国队历史上第一次在该项赛事中进入决赛。第一次去决赛场地罗兹，在那里也有望获得球队历史上的第一个冠军。郑教练笑着说：“在与塞内加尔队的比赛结束后，在更衣室里，我对球员们说‘我遵守了与国民的约定(四强)，现在到了你们应该遵守向国民的承诺(冠军)的时候了’，给了球员们很大压力(也是动力)。”对于与塞内加尔队的比赛中双方鏖战至延长赛(点球)一事，郑教练说：“我当然觉得有些困难，但我想对手也一样。还要看对方的战术。先观察一下球员的状态，再考虑首发队员的构成。” 在5日与日本的16强比赛中，凭借吴世勋(牙山木槿花)的制胜头球，球队以1比0取得了胜利，卢布林也成了“约定之所”。对于再次来到韩日比赛胜利场地卢布林，郑教练说“比起对韩日比赛的记忆，昨天的记忆还无法消除”，并没能轻易摆脱奇迹般地战胜塞内加尔队的兴奋之情。同时，他还充满期待地表示，“这里有美好的回忆，球队的整体氛围和团队合作也很好，所以我认为会有好的结果。” 对于与厄瓜多尔队的半决赛，专家们建议“应该像之前的比赛那样，通过合作防守和封堵战术来阻止对方的进攻，然后伺机瞄准对方的防守漏洞给予致命打击”。曾解说厄瓜多尔比赛的KBS解说员韩俊熙(音)展望表示：“这一代厄瓜多尔球员的个人技术比任何时候都好。过去，厄瓜多尔队作为南美球队，技术并不突出。虽然个人技术出色，但相反防守上有很多漏洞。 特别是中后卫失误较多。如果咬住它不放，就会有胜算。”

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