YouTube内载古典音乐，在客厅也能“既饱耳福又饱眼福”. June. 11, 2019 07:32. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. #1.以“古典音乐的救赎者”自居，与自己的管弦乐团“Musica Aeterna”一起人气高涨的希腊指挥家特奥多•库伦齐斯(Teodor Currentzis)之前没有来过韩国，也没有计划。但是，国内乐迷对他的指挥形象已非常熟悉。因为去年他就任首席指挥的西南德广播(SWR)交响乐团将他指挥的音乐会影像上传到了YouTube频道。8个月前公开的《马勒第3号交响曲》的视频获得了爆发性的人气。虽然很快下线，但随后上传的2分钟精彩视频也吸引了6万观众欣赏。 #2. 7月27日在首尔乐天音乐厅指挥《西贝柳斯第二号交响曲》的指挥家迪玛•斯洛沃德尼克(音)的很多指挥影像也可以欣赏到。因为他担任首席指挥的西班牙加利西亚交响乐团积极运营YouTube频道。通过YouTube听过他指挥的西贝柳斯的粉丝们评价说，“像管风琴一样的透明音色让人印象深刻”。 YouTube的强风也吹向了古典音乐会的粉丝们。最近，超过720p画质的HD影像，1080p画质的全HD演奏影像成为大势。音质的传输速度也达到了192kbps的标准。虽然没有达到无损失音源水准，但是如果不是对音响敏感的人，很难感觉到差异。 几年前，通过YouTube欣赏音乐还被认为是“移动机器用”，但最近，只要将包括Chromecast(谷歌连接设备)在内的媒体机器连接到电视机上，并连接音响设备和Soundbar(是指将多个声道的音箱、功放整合在一个箱体内的长条状音箱)，就能瞬间将客厅打造成演出现场。最近，还出现了内置YouTube连接功能的电视。考虑到提供全HD影像的蓝光影像唱片每张售价在3万~4万韩元以上，这是更加戏剧性的欣赏环境的变化。 德国交响乐团特别积极通过YouTube介绍演奏。法兰克福的HR(黑森州广播电视)交响乐团、科隆的居尔切尼希交响乐团、德意志广播电台交响乐团等正在运营介绍演奏视频的YouTube频道。荷兰代表性广播电视公司阿夫罗特罗斯运营的“阿夫罗特罗斯古典音乐”频道成为了可以欣赏到皇家康塞特•赫瓦乌交响乐团、鹿特丹爱乐乐团、荷兰广播交响乐团等该国代表性交响乐团的经典演出的窗口和桥梁。 在韩国国内演奏团体中，KBS交响乐团被认为是提供整个演奏会影像最活跃的团体。提供主要音乐会影像和演奏者采访等。首尔市立交响乐团最近开始通过YouTube公开演出前音乐评论家们事先介绍演奏曲的“事先预告音乐会”影像。 首尔艺术殿堂因2013年以影像记录和转播演出物的“SAC on Screen”事业的影响，得到了YouTube内容丰富的评价。其运营的YouTube频道包含每年4月举办的交响乐庆典视频等700多个视频，订阅者超过1.5万人。“与LG一起的首尔国际音乐大赛”频道也是3100名订阅的人气YouTube频道。

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