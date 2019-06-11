“谷歌去年利用媒体新闻赚取5.59万亿韩元收益”. June. 11, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 据相关调查数据显示，美国最大的搜索引擎谷歌去年利用媒体新闻赚取了47亿美元(约5.59万亿韩元)的收益。美国国会正在对控制网络广告市场的谷歌、Facebook等平台企业的垄断行为进行调查，美国媒体的收益分配要求也将越来越强烈。 《纽约时报》9日援引美国新闻传媒联盟(NMA)的报告报道称，谷歌在2018年通过搜索和“谷歌新闻”服务传递的媒体资讯赚取了47亿美元的收入。这相当于整个美国新闻产业去年通过数字广告赚取的金额(51亿美元)。这比电影《复仇者联盟》最近上映的两部影片的票房收入还要多。 NMA是包括美国国内2000家报社的团体。10日，在众议院就大型信息技术(IT)企业及媒体的关系举行听证会的前一天，该报告书被公开。 目前，谷歌没有公布任何搜索及新闻收入。NMA以咨询公司Keystone Strategy的报告书为基础，推测了最近谷歌的新闻相关收入。数据显示，谷歌搜索点击量的约40%来自新闻点击。 美国媒体批评谷歌和Facebook在通过新闻资讯获取巨额广告收入的同时，却没有付出应有的代价，致使新闻媒体面临经营困境。据《华盛顿邮报》援引北卡罗来纳州大学研究小组的调查，仅2004年后在美国停刊的报社就有约1800家。没有一家地方媒体的“新闻沙漠(News deserts)”也在增加。 7000家幸存的报社正为了生存而勒紧裤腰带。 皮尤研究中心称，2008年至2017年，美国报社编辑部记者人数减少了一半。NMA总裁大卫•蔡本对《纽约时报》表示，“新闻是支撑市民社会的重要内容。新闻业的消失是关于我们能否维持共和国的严肃问题。”接着他又补充说：“希望提交议会的《新闻业竞争及保护法案》(JCPA)中反映出该报告书的讨论内容。”JCPA包含“4年内免于反垄断调查”的内容，允许媒体集体交涉网络平台和收益分配。 非营利组织“回答的政治中心(CRP)”表示，谷歌去年用于游说的资金为2170万美元(约258亿韩元)。据CNBC透露，谷歌连续两年是美国游说资金最多的企业。2009年，谷歌的游说资金仅为400万美元。

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