香港百万人举行反华示威，成为美-中矛盾新导火索. June. 11, 2019 07:32. by 尹完準 zeitung@donga.com. 约占香港市民七分之一的103万香港市民参加反华示威，成为继台湾问题之后中美矛盾的新因素。中国认为，成为反华示威导火线的反对《罪犯引渡法案》，是美国为向中国施压而使用的筹码。美国政府先前批评该法案威胁香港的法治。 据香港媒体报道，香港9日举行103万人（主办方推算）参加的反对《罪犯引渡法案》示威，这是香港自1997年回归中国以来规模最大的一次示威。10日凌晨，数百名示威者在香港立法会（议会）前与警方发生冲突，造成多人受伤，上百人被捕。 香港政府正在推进一项法案，允许向中国等不签署罪犯引渡条约的国家引渡罪犯。立法会将于12日投票表决法案。香港在野党和市民团体强烈反对，认为这一法案将被恶意用来将反体制人士和人权运动家遣返中国，侵犯香港的民主法治。据香港《南华早报》报道，在美国、澳大利亚、德国、台湾、日本等12个国家（地区）的29个城市举行了支持反对印度法案的示威。 中国共产党机关报《人民日报》的姊妹纸《环球时报》10日在谴责这一示威活动的社论中说，“美国对香港问题的干涉越来越活跃”，“这显然与中美贸易战有关”。《环球时报》报道说，“美国把香港作为美中博弈的筹码”，“香港反对引渡法案的派系3月及上月访问美国，分别与众议院议长南希·佩洛西和国务卿迈克·蓬佩奥会面，之后蓬佩奥攻击了这一法案。”

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