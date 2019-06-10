中美施压排队激化……政府应起到韩企隔离带的作用. June. 10, 2019 07:42. . 美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩去年6月12日在新加坡举行了历史性的首次朝美首脑会谈，至今已经快一年了，但朝鲜无核化并没有取得什么进展，朝美、韩朝对话都处于中断状态。这是因为，《6·12新加坡共同声明》中除了明确“韩半岛完全无核化”这一原则性、宣言性内容外，没有包含无核化的概念、对象和程序等所有必要事项。这是以去年4月27日的韩朝首脑会谈为开端，韩美两国领导层从政治层面出发，把与金正恩的会谈重点放在活动上而是内容上，扣错了第一个钮扣的结果。 过去一年，朝美关系坐过山车的根本原因，在于金正恩的无核化意志不明确，美国坚持先无核化、后缓和制裁的原则，同时希望恢复对话势头。朝鲜最近也通过导弹发射试验再次提高了紧张程度，但美国要求朝鲜在年末之前拿出新的计算方法，内心谋划着转变局面。特朗普总统在明年11月大选之前，很难将朝鲜核问题的不确定性原封不动地持续下去，压力过重之下，可能尝试重启对话。 在这种情况下，文在寅政府很有可能再次积极发挥斡旋者的作用。当然，斡旋本身是必要的，但更重要的是应该成为引导金正恩的无核化态度发生变化的方法论。政府最近决定向世界粮食计划署和联合国儿童基金会的对朝人道主义支援事业提供800万美元，还批准开城工业园区入住企业人士为检查资产而访问朝鲜。这是为了挽救处于停滞状态的无核化协商的火种而采取的措施。但是朝鲜的反应却很冷淡。反而与中国和俄罗斯勾搭得更紧，却把韩国撇在一边。 文在寅政府忽视了适应周边剧变情况的四强外交，只偏重于将焦点放在朝鲜的“独眼外交”。但是，当韩国政府能够发挥能够调动美国和日本等国的外交力量时，朝鲜会予以响应。为了无核化协商取得进展，需要围绕韩半岛的周边列强的支援或同意。为了摆脱外交风波，我们应该正视这种冷静的现实。

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