甜豆人生. June. 10, 2019 07:42. . “我们是为了看这个世界，为了听世界而生！所以即使不能成为特别的东西，我们各自都是有意义的存在。” ——河濑直美导演的电影《澄沙之味》 千太郎是销售日本传统甜豆沙馅面包“铜锣烧”的店主，有一天他面前出现了50年间只做甜豆馅的“打工老奶奶”德江。用市面上销售的红豆馅制作的千太郎的那种甜豆沙馅面包并不受欢迎。品尝了奶奶亲手制作的红豆馅后真心感动的千太郎才向奶奶学习秘诀。千太郎的甜豆沙馅面包店因为口碑好而成为“大卖店”。千太郎不喜欢吃甜食却在制作甜豆沙馅面包，德江奶奶最早告诉了他美味的幸福。这时，千太郎才学到了工作的乐趣。 我们的生活不也是一样吗？很多时候，我们的生活也像千太郎的红豆馅面包店一样停步不前。与专业无关的工作，就像机器一样重复着同样的工作，失去兴趣，因为忙碌的工作量而感到疲劳，只会增加饮酒和压力。某一瞬间，就像是在制作没有味道的红豆馅面包。 电影的反转是奶奶患有麻风病。当然，在制作红豆馅的过程中没有什么问题，但最终老奶奶还是去了麻风病中心。千太郎寻找老奶奶的下落，终于又见面了。老奶奶对千太郎这样说。“做自己喜欢的事情吧。因为我们是自由的存在。” 在生活的某个瞬间，我们会经历不幸、挫折和痛苦。从某种角度看，那是人生的转折点。做好人生中甜蜜甜豆的心理准备吧。最终这个艰难的时刻会过去，红豆煮熟的香味也会变得很好吃。

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