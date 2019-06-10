国内首款LPG型SUV，雷诺三星力图恢复销量的杀手锏. June. 10, 2019 07:42. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 雷诺三星汽车推出了国内首款搭载LPG发动机的运动型多功能车(SUV)“The New QM6 LPe”。雷诺三星此举能否恢复因釜山工厂罢工而减少的销量，备受关注。 雷诺三星9日表示，将从10日开始签订QM6 LPe预售合同。QM6 LPe是原柴油版QM6的改款(Face Lift)车型，是国内市场唯一一款LPG型SUV。QM6 LPe与在后备箱内装载圆筒形LPG储油罐的普通LPG车辆不同，其特点是使用了甜甜圈形状(甜甜圈箱)的燃料箱。甜甜圈燃料箱是雷诺三星历时2年投资约200亿韩元开发的燃料桶，可安装在后备箱下端的应急轮胎空间。避免燃料箱占用后备箱，可以像汽油或柴油车一样，使用较宽的后备箱空间。此外，设计要求甜甜圈燃料箱的位置要低于座位，避免在发生后方冲撞事故时，燃料箱进入后座内侧。此外，公司方面表示，该车采用了比原圆筒形储油罐更轻、硬度更高的钢板，罐体厚度增加了15%，大大改善了安全性能。雷诺三星方面解释称：“QM6 LPe是LPG 60L，可以行驶500公里以上。LPG价格仅为汽油的一半，节省燃料费自不必说，还使用了与汽油发动机相似的输出技术，行驶性能也十分出众。” 目前，雷诺三星因劳资间工资协商分歧带来的工会罢工和新车短缺等不利因素，内需销售不振。上月，韩国内需销量为6130辆，同比减少16.5%，创下韩国国内整车企业中最低的成绩。雷诺三星本月初推出了中型轿车“SM5 Adieu”，致力于恢复内需。SM5 Adieu是1998年推出的SM5的经典款，限量销售2000台。虽然QM6 LPe配置方面与SM5经典款相同，但价格比个别消费税下调适用价格低155万韩元，定为2000万韩元。

한국어