国内最长6.9公里的“保宁海底隧道”保宁海底隧道. June. 10, 2019 07:42. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国国内最长的海底隧道“保宁海底隧道”将于10日双向贯通。包括保宁海底隧道在内的保宁至泰安国道预计2021年底全线通车。国土交通部9日表示，10日将贯通连接忠南保宁市大川港和元山岛的保宁海底隧道(6.9公里)的下行线。继今年2月打通的上行线之后，如果贯通下行线，这将是自2012年开始工程后用时7年完成双向开挖。该工程是连接忠南泰安郡的保宁至泰安道路建设项目的一部分。 该隧道为上、下行双车道分离隧道。完工后，公路海底隧道的长度将仅次于日本东京的Aqualine(9.5公里)和挪威的斯堪的纳维亚岩硬海底隧道(7.9公里)、埃克顺隧道(7.8公里)、奥斯陆峡湾隧道(7.2公里)，排在世界第五位。 保宁~泰安道路建设项目是连接国道77号线未开通区间保宁市新黑洞和泰安郡古南面古南里之间的工程，总工程费用为6879亿韩元。保宁市元山岛~泰安郡安眠岛区间(6.1公里)和包括海底隧道的大川港~元山岛区间(8.0公里)计划分别于今年12月和2021年末开通。目前，从泰安安眠岛到保宁大川海水浴场需要1小时30分钟的车程，但如果道路完工，时间将大幅缩短，仅需10分钟。

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