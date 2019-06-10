中国传召三星和SK海力士，“如果协助美国施压，后果将很严重”. June. 10, 2019 07:42. by 朴湧 parky@donga.com. 《纽约时报》8日（当地时间）报道称，中国政府传召三星、SK海力士和美国、英国等国的技术大企业，警告说，如果协助特朗普政府向中国施压，“将面临严重后果（dire consequences）”。 《纽约时报》援引消息人士的话报道说，中国政府4日至5日召见了美国微软公司、戴尔公司和英国芯片设计公司ARM以及韩国企业，要求不要与禁止向中国企业销售核心美国技术和零部件的特朗普政府进行合作。中国政府在宣布制定对中国企业和国家安全造成损害的“不可信企业”名单后，立即召集外国企业开始直接施压。《纽约时报》说，“中国官员已明确警告外国企业，超过标准多元化的生产线搬迁可能受到惩罚”。据分析，这是为了支援受到特朗普政府集中牵制的华为，传达对美国的反击信息，同时预防外国企业的离开带来的冲击。 随着世界两大经济大国美国和中国拿出瞄准对方招牌企业的新“经济武器”，与美中企业进行交易的韩国等外国企业陷入了进退两难的泥潭。

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