西班牙“高迪教堂”时隔137年终获建筑许可. June. 10, 2019 07:43. by 李润泽记者 oldsport@donga.com. 西班牙第二大城市巴塞罗那的象征—圣家族大教堂(Sagrada Familia)获得了迟来的建筑许可。这是自1882年开始施工以来，时隔137年获得的“马后炮”许可。 据美联社(AP)8日(当地时间)报道，巴塞罗那市当局7日向圣家族大教堂建筑委员会发放了2026年之前有效的建筑许可证。由世界级建筑大师安东尼奥•高迪(1852~1926年)设计，被称为“高迪教堂”的圣家族大教堂于1882年开始施工，但当局直到2016年才确认该建筑没有得到正式许可。经过与当局的长期协商，委员会同意支付460万欧元(约61.64亿韩元)的许可证发放手续费。 这座以独特外观著称的教堂于2005年被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。每年有450万名以上的收费游客前来观看高迪建筑的杰作。他们支付17至38欧元(约合2.27万至5.09万元)的门票，成为巴塞罗那市的主要收入来源。 据市政府推算，包括在教堂外观看的游客在内，每年约有2000万名游客慕名前来参观教堂。 1926年，当教堂的一侧完成时，高迪被战车撞死。之后根据他留下的建筑图纸进行了施工。圣堂相关人士表示：“目前70%的工程已经完工，到高迪去世100周年的2026年，一定要完工。”圣堂的中心塔建成后，高172.5米，将成为欧洲最高的宗教建筑。

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