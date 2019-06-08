“软式网球的麦加圣地”闻庆非常喧闹. June. 08, 2019 07:32. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 居住在庆北尚州市的禹熙延(83岁，音译)每天早晨5点起床，来到车程10分钟左右的闻庆国际软式网球场，打两个小时的软式网球。他在上月17日举行的庆北老年人新生活体育大会软式网球比赛中作为尚州市代表参加了比赛，并进入了8强。他是大赛年龄最大的参赛者，面对最大比自己年轻8岁的参赛者时，他的动作仍非常敏捷。虽然已经80多岁，但每天因《论语》讲座及汉字教材著述等工作24小时不够用的他，将健康秘诀选为“软式网球”。 20世纪70年代中期以后，软式网球在网球界的地位逐渐下降，但最近软式网球作为有助于中老年人维持健康的生活体育而倍受青睐。与网球、乒乓球、羽毛球等其他球拍运动相比，这项运动的激烈程度不高，活动量大，可以达到充分的运动效果。根据大韩软式网球协会生活体育爱好者选手注册现状，80多岁的选手达到122名，90多岁的也有9名。 尚州市的禹某每天都前往闻庆，享受软式网球，这其中肯定有原因。被誉为“软式网球的发源地”的闻庆市拥有13个软式网球专用赛场，其中包括两个室内赛场。这里的闻庆国际软式网球场每天早上都挤满了前来打软式网球的数十名爱好者。人口7万多的闻庆有400~500名软式网球爱好者。禹某笑着说，“早上的时候，等的人很多，两场比赛下来，我得把球场空出来(让给其他人打)。” 爱好者们的“早晨软式网球”结束后，闻庆国际软式网球场将成为闻庆市政府业余队的训练场。闻庆市作为地方自治团体，拥有罕见的男女实业软式网球队伍。1日，闻庆市政府在庆南昌宁举行的春季韩国实业软式网球联盟赛女子组团体赛中获得冠军，连续两年夺冠。闻庆拥有3支小学软式网球队和1支初中、高中男女软式网球队，具备从发掘希望之星到培养，再到进入实业队等完整的体系。闻庆市政府主教练朱仁植(音)表示：“闻庆国际软式网球场对业余队选手来说是最好的训练场，对业余爱好者来说是无可比拟的业余生活空间。这样一来，选手们自然而然地就会免费指导爱好者们练习软式网球。这里可以说是适合所有喜欢软式网球的人的空间。” 在闻庆国际软式网球场，还举办过2008年软式网球亚洲锦标赛、2011年软式网球世界锦标赛等重大比赛。直到上世纪80年代，闻庆还是煤矿城市，废矿后，闻庆作为体育城市，一直在寻找出路。据闻庆市透露，不仅是选手，家人、相关人士、观众等每年有3万多人通过参加比赛和转地训练等方式来闻庆。其中的核心是软式网球。东亚日报记者协会全国网球比赛上月举行，今年是第97届，从2007年开始已连续13年在闻庆市举行。闻庆市村体育科科长林浩均(音)表示：“包括选手团及家人在内，在每年1500多人参加的东亚日报记者协会大赛期间，市内住宿业和餐厅的预约变得异常活跃。今年赛事期间，我们估计会产生约3.8亿韩元的经济效益。”

한국어