国际货币基金组织将今年美国的经济增长率预期值从2.3%上调至2.6%. June. 08, 2019 07:32. by 李润泽记者 oldsport@donga.com. 国际货币基金组织(IMF)将今年美国的经济增长率预期值上调0.3个百分点，定为2.6%。 由于中美贸易矛盾激化，外界普遍担心美国经济增长可能放缓，但IMF认为美国的经济增长态势良好。 IMF总裁克里斯蒂娜•拉加德6日(当地时间)通过官方网站表示，将美国今年的经济增长率预期值从2.3%上调至2.6%，上调了0.3个百分点。这是自4月正式公布预期值后，时隔两个月再次上调。明年的预期值仍然维持在1.9%。 拉加德说：“失业率低至上世纪60年代以来所见不到的水平，工资和家庭收入也在上升。(尽管如此)物价上涨的压力仍然很低。这是强劲的民间需求和政策引导下的重要成就。”截至本月，美国已连续10年保持经济扩张。下个月将会创下第二次世界大战以后的最长经济扩张纪录。 但拉加德指出，与表面上的经济增长不同，社会问题已经加深。 拉加德说：“预期寿命正在减少，收入和财富两极分化加剧。阶层转移越来越困难，(美国的)贫困率仍然高于其他发达国家。”

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