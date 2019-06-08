中俄偏袒朝鲜，煽动金正恩“危险硬挺”. June. 08, 2019 07:33. . 中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京5日共同声明中表示：“解决韩半岛问题要坚持无核化换安全保障、经济发展的目标，要并行建立无核化与和平体制。”共同声明同时表示，“中俄将推动联合国安理会发挥积极的作用。中俄与坚持如果不实现朝鲜无核化、制裁就不可能得到缓解的美国针锋相对，希望通过安理会缓和或解除制裁来放松朝鲜的命脉。 中俄首脑发表的共同声明可以看作是再次确认了朝鲜同时中断核导弹试验和韩美暂停大规模联合军演（双暂停）、同时推进韩半岛无核化与和平体制（双轨并行）的现有立场。但是，自2·28河内会谈破裂后，在朝美对立的对朝制裁问题上，中俄站在了朝鲜一边。共同声明虽然提出了“均衡解决”，但预告了在安理会层面为实现朝鲜要求的缓和制裁而采取共同应对措施。中俄同时对朝鲜最近接连进行的导弹挑衅保持了沉默。对于因贸易、安保问题与美国对立的中俄来说，虽然可能打算先将朝鲜站在自己一边，但依靠这种单方面偏袒，不可能出现无核化解决方案。 河内朝美会谈破裂是因为朝鲜拒绝对无核化终点的定义，提出了在没有整体设计的情况下先开工的荒唐要求。尽管如此，朝鲜仍然拒绝对话，坚称“美国应该改变算计”。朝鲜甚至进行了动摇作为对话基础的“双暂停”的惊险挑衅。中俄向如此作为的朝鲜提供粮食和成品油，帮助金正恩政权维持生命。中俄必须知道，这样下去，将会帮助引领东北亚走向崩溃的金正恩进行危险的挑衅。

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