电视剧热播后出现“烂片”的原因. June. 08, 2019 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. “要小心大红大紫的导演们的后续作品。弄不好，可能会大打折扣。”从事电视和电视剧投资多年的一名业界有关人士对笔者说。不久前与他进行的对话中，唯独这一部分留在了脑海里。弄不好导演本人的想法会有所不同，所以不会透露具体的作品和导演的名字。但是，此时此刻，曾经，甚至去年还红得发紫的导演们的失败之谈还在延续。不仅是导演。作家也是如此。 有花开，必有花落。成功之后有失败，或许这本是理所当然的。但是，如果再仔细其中的原因，也可以得到意外的教训。因为如果推翻失败的原因，将成为成功的秘诀。 大众艺术在成功后失败案例出现的最大原因，是自己什么事都可以做的过于自信，即产生了一种“（全能感）”。严重的话就会目中无人。心理学家们解释说：“如果因为成功而产生权力，共鸣能力就会下降。" 在大众艺术中，正如文字所示，大众的共鸣是成功的基本要素。“如果我这样做，公众会怎么接受”，必须继续思考和创造。共鸣能力下降的人能读懂大众的心吗？自然，通往失败的道路豁然开朗。 再加上陶醉于成功，无视工作人员或胡乱对待，结果显而易见。电影和电视剧是集体创作的作品。在制作过程中出现杂音的作品，几乎没有能够得到不错评价的。 据精神健康医学专家崔明基介绍，人类倾听别人的故事有两个动因。就是同情心（共鸣能力）和恐惧。具有同情心或共鸣能力的人，即使掌握权力，也继续倾听他人的话。相反，因恐惧而倾听别人意见的人们，一旦拥有力量就会立即改变面孔。他们最终陷入自以为是的境地，开始挖掘自己的坟墓。 有些人对小小的成功感到满意和满足。以为那是全部。这种态度会带来用过去的光荣和知识活到现在的态度。以“我早年啊”的方式炫耀自己的人，现在的年轻人称其为“傻子”。 现在影视界经常可以看到过去红极一时的PD和作家们的作品找不到“插播频道”而不知所措的样子。抱着兴许的想法看了第1集的视频，就会发现这就是20年至30年前的那种风格。只是可惜。 要想避免这种成功的陷阱，该怎么办？解决之策与原因一样明显。善于听得进别人的话。也就是说，必须保客观性乃至头脑清醒。 撰写《肖申克的救赎》的斯蒂芬·金是世界最畅销作品的作家之一。他的书足足卖出了3.5亿本。金因白手起家而出名的人物。他两岁的时候，父亲以“出去买包香烟”为由，抛下家庭离开，他在贫穷中长大。大学毕业后，由于找不到工作，自己只能在洗衣厂工作，妻子则在甜甜圈店工作。金之所以没有掉进成功的陷阱，是因为他不断地听取他人的意见，客观地进行着“质量管理”。初稿完成后，他经常发给4至8位朋友征求意见。 在元明更迭之际成书的《郁离子》中写道：“小人不知祸福相依，藏在其中。这是因为认为总会好运。失意源于得意。”陶醉于小成功，或沉醉于自大的味道，是不会成大事的。

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