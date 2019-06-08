“反对国立公立幼儿园民间委托”的教师和家长在国会前集会. June. 08, 2019 07:33. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “保障大韩民国幼儿教育的公共性！” 7日，在首尔市永登浦区汝矣岛国会前举行了反对允许国立公立幼儿园民间委托的集会。这是“反对国立公立幼儿园委托经营联合会”主办的集会。参加该团体的有学生家长和国立公立幼儿园教师等。据主办方推算，当天集会有1000多人参加。 他们要求撤回共同民主党议员朴赞大上个月15日提议的幼儿教育法修正案。修改案中包括，可以将国立公立幼儿园的经营委托给私学法人或国立学校，此外还可以委托给对增进公益做出贡献的人等内容。民间委托对象幼儿园不是现有的国立公立幼儿园，而是新购买的幼儿园。购买型幼儿园是教育厅购买私立幼儿园后转换为公立幼儿园的形式。这一修正案实际上是教育部的“请求立法”。 执政党推进国立公立幼儿园民间委托的表面理由是，国立公立幼儿园的经营主体如果限定在国家或地方自治团体，就很难扩大照顾时间或运营校车。但是教育界批评称，政府作为国政课题提出的“国立公立幼儿园入园率40%”的目标在国家财政上变得困难，所以才耍手段。新设投入巨额预算的国立公立幼儿园的同时，用少量预算购买私立幼儿园并委托经营，以提高国立公立幼儿园的招生率。截至去年底，国立公立幼儿园的入园率是25.5%。 对此，反对联盟指出，如果修改案得以通过，去年发生的私立幼儿园不正之风事件也有可能在国立公立幼儿园重演。同时，他们认为，如果交由民间委托，未通过聘任考试的私立幼儿园教师将被聘为公办幼儿园教师，与原公办幼儿园教师存在公平性问题。教育部表示，将在法案修改过程中收集现场意见。

한국어